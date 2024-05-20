Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:26, 20 мая 2024Экономика

Срок продажи квартиры в Москве подсчитали

В Москве на продажу квартиры в среднем уходит два месяца

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На продажу квартиры у жителей столицы уходит порядка двух месяцев. На какой срок затягиваются поиски покупателя, подсчитали в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков на апрель 2024 года, москвичи выходят на сделку в среднем спустя 66 дней после выставления жилья на продажу. С начала года показатель вырос на одни сутки, а в сравнении с прошлым годом — сократился на 14 дней. С 2022 года продажи затянулись более чем в полтора раза, или на 25 дней.

Ранее стало известно, как долго требуется копить москвичам ради новой квартиры. У среднестатистической семьи на это уйдет семь лет и два месяца. При этом в 2020-м на это потребовалось бы восемь лет и шесть месяцев.

В то же время те, кто решился на ипотеку, на ее погашение потратят 25 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, выплата кредита займет треть жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране не подтвердили версию о покушении на президента. Что назвали причиной крушения вертолета?

      Жители курорта Европы пригрозили заблокировать аэропорт из-за наплыва туристов

      Российский бизнес призвал к системным решениям в налоговой сфере

      Mercedes-Benz нашел способ делать больше деталей из переработанных материалов

      В России возбудили дела в отношении командующих группировкой ВСУ «Харьков»

      Небензя заявил об отсутствии у Запада способного помочь Украине оружия

      ВСУ атаковали объект связи в российском регионе

      Небензя заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

      Значение контроля России над Белогоровкой в ЛНР объяснили

      Одна деталь на фото усилила подозрения фанатов о скором разводе Аффлека и Лопес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше