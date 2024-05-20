Срок продажи квартиры в Москве подсчитали

В Москве на продажу квартиры в среднем уходит два месяца

На продажу квартиры у жителей столицы уходит порядка двух месяцев. На какой срок затягиваются поиски покупателя, подсчитали в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков на апрель 2024 года, москвичи выходят на сделку в среднем спустя 66 дней после выставления жилья на продажу. С начала года показатель вырос на одни сутки, а в сравнении с прошлым годом — сократился на 14 дней. С 2022 года продажи затянулись более чем в полтора раза, или на 25 дней.

Ранее стало известно, как долго требуется копить москвичам ради новой квартиры. У среднестатистической семьи на это уйдет семь лет и два месяца. При этом в 2020-м на это потребовалось бы восемь лет и шесть месяцев.

В то же время те, кто решился на ипотеку, на ее погашение потратят 25 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, выплата кредита займет треть жизни.