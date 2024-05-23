Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент обратился к Кадырову

Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент РГСУ обратился к Кадырову

Алан Мисиков — студент Российского государственного социального университета (РГСУ), который заявил, что его лишили отсрочки от армии после слов о вожде СССР Иосифе Сталине и существовании репрессий в период его правления, обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает «Подъем».

Молодой человек в беседе с изданием Baza отметил, что преподаватель вуза Андрей Беликов на паре объявил, что «репрессии не являлись весомым преступлением, да и вообще их, по сути, не было». Студент решил поспорить и обратил внимание, что Сталиным были репрессированы 42 миллиона человек. По сведениям парня, после жалобы от сотрудника его отчислили и выселили из общежития, а спустя несколько дней к нему нагрянули полицейские и работники военкомата и объявили о недействительности его отсрочки.

В пресс-службе РГСУ «Подъему» озвучили иную причину отчисления. По их версии, первокурсник часто пропускал занятия и не встал на воинский учет по месту пребывания. Кроме того, ему объявили выговор за неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам.

«Сам первокурсник считает, что причиной отчисления стал спор на паре, когда он не согласился с точкой зрения преподавателя и заявил, что Сталин "репрессировал 42 миллиона человек". Мисиков написал письмо Рамзану Кадырову, объяснив, что "больше не у кого искать защиты"», — подчеркнули в пресс-службе.

В РГСУ заверили, что отчисление Мисикова никак не связано со спором о репрессиях.