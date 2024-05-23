В России студента захотели забрать в армию после спора о сталинских репрессиях

В Москве студента захотели забрать в армию после спора о сталинских репрессиях

В Москве студента Российского государственного социального университета (РГСУ) захотели забрать в армию после спора с преподавателем о сталинских репрессиях. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Молодой человек в беседе с изданием отметил, что во время лекции преподаватель кафедры общей юриспруденции Андрей Беликов стал рассуждать о том, существовали ли в действительности сталинские репрессии. Он настаивал, что репрессии не являлись весомым преступлением, по его мнению, их и не было.

Студент не согласился с педагогом и стал объяснять, что многие народы пострадали от действий вождя СССР. Беликов выгнал парня из аудитории, а после пошел с жалобой на него в деканат. Студента вызвали на разговор с замдекана, после которого парень вызвали на студсовет. Там были зачитаны докладные других студентов, которым якобы не нравилось поведение товарища.

Как утверждает Baza, позднее один из сотрудников деканата признался, что «студентов попросили написать эти докладные "сверху"». На совете также было принято решение о выселении молодого человека из общежития.

Через некоторое время было проведено новое заседание студсовета, на котором было принято решение отчислить юношу, несмотря на то, что он практически не пропускал занятий. Спустя день к парню в общежитие пришли сотрудники полиции и военкомата. Его увезли в военный комиссариат. Правоохранители объявили студенту, что его отсрочка больше недействительна.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла 21-летнего сына с ранами и порезами после того, как тот пришел из военкомата, где его признали годным к службе в армии.