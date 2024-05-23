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17:39, 23 мая 2024Силовые структуры

Лжесотрудник ФСБ развел россиянку на 28 миллионов рублей

В Липецке лжесотрудник ФСБ обманул женщину на 28 миллионов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Липецке мошенники развели 69-летнюю местную жительницу на 28 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по региону.

В январе женщине позвонил лжесотрудник ФСБ и заявил, что иностранные хакеры хотят списать с ее счетов все деньги. Он также предупредил об уголовной ответственности за финансирование терроризма. Пострадавшая поверила и перевела все сбережения на расчетный счет, который указал аферист.

Злоумышленники общались с пенсионеркой в течение пяти месяцев. За это время она успела отдать им все деньги, а также оформить на себя кредиты и продать квартиру с машиной.

Ранее сообщалось, что в Уфе полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку в съемной квартире. Он обманом заставил ее взять кредит, заложить трехкомнатную квартиру, частный дом и машину.

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      Варвара Митина
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