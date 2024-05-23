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17:47, 23 мая 2024Ценности

Марьяна Ро назвала плюсы маленькой женской груди

Блогерша Марьяна Ро заявила, что увеличение груди не повышает любви к себе

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) назвала плюсы женской груди маленького размера. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша ответила на вопрос подписчицы, которая стесняется своего миниатюрного бюста. Так, знаменитость заявила, что большая грудь подходит не всем девушкам. Кроме того, ее внешний вид могут изменить роды. «Лежать в спа на животе куда удобнее с маленькой грудью», — добавила автор поста.

В то же время блогерша пояснила, что пластические операции не помогают повысить любовь к себе. «Сделав грудь больше, мы не полюбим себя на сто процентов, если этой любви не было априори», — заключила она, призвав подписчиков заботиться о своем ментальном и физическом здоровье.

Ранее Марьяна Ро обругала певицу Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник».

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      Алина Гостева
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