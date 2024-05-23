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17:36, 23 мая 2024Россия

Мать бойца СВО из Орска заявила о потере «абсолютно всего»

Матери участника СВО из Орска отказали в выплате компенсаций за уничтоженный дом

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В Оренбургской области матери участника специальной военной операции (СВО) отказали в выплате за уничтоженный стихией дом. Об этом сообщает издание «Урал56.ру».

Женщина жила в одном из садовых товариществ в Орске — городе, который сильно пострадал от весеннего паводка. Несмотря на постоянное пребывание в доме, она не успела прописаться в нем, поскольку занималась похоронами сына, который не вернулся из зоны боевых действий.

Из-за отсутствия прописки россиянке отказали в получении компенсации за уничтоженное жилье. Садовый дом женщина купила после пожара, уничтожившего ее дом, и другого места жительства у нее теперь нет. «Я потеряла абсолютно все», — заявила женщина.

Ранее в Волгоградской области мать другого участника СВО сняли с очереди на жилье, в которой она стояла 19 лет. Сейчас женщина с четырьмя детьми проживает на площади 23 квадратных метра. При этом в доме нет ни газо-, ни водоснабжения.

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      Алан Босиков
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