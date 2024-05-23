Перевозки грузов для строек в России упали до минимума

«Ъ»: перевозка строительных грузов в России упала до минимума за пять лет

С начала года перевозка строительных грузов по железной дороге в России показала худшую динамику за последние пять лет. Об этом со ссылкой на исследование Информационного центра операторов (ИЦО) пишет «Коммерсантъ».

На период с января по 15 мая среднесуточная погрузка была ниже прошлогодней на 7 процентов, а отдельно в мае — на 5 процентов. Хуже всего складывается ситуация с щебнем, в апреле и мае перевозки сократились на 13 и 15 процентов в годовом выражении соответственно.

Данные ИЦО подтверждает статистика ОАО «РЖД», хотя в нее не включается цемент и часть промышленных грузов. Без их учета монополия фиксирует сокращение погрузки строительных грузов на 14,6 процента за первые четыре месяца года.

По мнению аналитиков ИЦО, ситуация связана со снижением объемов строительства крупных инфраструктурных проектов. В РЖД уточнили, что в том числе негативная динамика возникла из-за завершения активной стадии строительства участков трассы М-12.

Также в компании сослались на экстремальные погодные условия первого квартала, которые затруднили организацию перевозок. Речь идет о крайне низких температурах января, резком перепаде температур и снегопадах в феврале и марте. Отдельно в ИЦО напомнили, что ликвидация последствий паводков в Сибири и на Урале также ограничивает погрузку.

В Sherpa Group предположили, что падение частично связано с инвестиционной паузой из-за высокой ключевой ставки. Дорогие кредиты ограничивают возможности для строительства инфраструктурных и промышленных объектов.

Ранее РЖД выступили против снижения тарифов на перевозки угля в южном направлении для помощи угольным компаниям. В монополии подчеркнули, что на фоне общего снижения погрузки такой шаг несет угрозу исполнению задач по развитию транспортной сети страны.