Помощь угольным компаниям в России стала поводом для споров

РЖД объяснили последствия предложения снизить тарифы для поставок угля на юг

Предложение предоставить скидку для перевозок по железной дороге угля, идущего на экспорт, приведет к существенным потерям в доходах ОАО РЖД и поставит под угрозу исполнение задач по развитию транспортной сети страны. Об этом говорится в письме замглавы корпорации Алексея Шило заместителю министра транспорта Валентину Иванову, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Помощь угольным компаниям потребовалась в связи с падением мировых цен и закупок со стороны иностранных партнеров, из-за чего уже почти половина российских предприятий отрасли стали убыточными. Однако источник такой поддержки стал поводом для споров.

В РЖД предупреждали, что из-за увеличения объемов приоритетных грузов не смогут вывезти на восток порядка 2,3 миллиона тонн угля по соглашению с регионами. На совещании в Минтрансе, которое прошло в середине апреля, предполагалось, что РЖД может снизить тарифы для южного направления на 12,8 процента, чтобы сделать его более выгодным.

Шило отмечает, что такое решение невозможно без компенсаций в виде роста тарифов на вывоз угля в восточном направлении. Придется увеличивать экспортную надбавку с 8 до 20 процентов и корректировать соглашения с регионами.

В РЖД подтвердили, что инвестиционная программа компании, предусматривающая масштабное развитие сети железных дорог, принята на условиях текущего уровня тарифов. Их изменение приведет к снижению инвестиций, а значит, строительство и модернизация железных дорог замедлятся.

Если учитывать другое предложение Минэнерго, которое касается возвращения понижающих коэффициентов для экспортных поставок угля, то падение доходов РЖД составит 295 миллиардов рублей, то есть почти четверть от всей инвестиционной программы на год. Поэтому, подчеркнули в монополии, угольную отрасль следует поддержать прямыми государственными субсидиями.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что в этом году на железной дороге сокращается грузооборот, а значит, финансовые показатели РЖД снизятся. Таким образом, компания может не потянуть предоставление скидки и развитие сети одновременно.