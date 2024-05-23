Мизулину и ее собаку отказались пускать на рейс в Красноярск

«Крыша ТурДома»: Екатерину Мизулину отказались пускать на рейс в Красноярск

Главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину и ее собаку по кличке Вова отказались пускать на рейс в Красноярск. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Мизулина уточнила, что первая попытка провалилась, но они попробуют сесть в самолет еще раз.

Ранее Мизулина отреагировала на приезд американского рэпера Канье Уэста и его жены, дизайнера Бьянки Цензори, в Россию. Она оценила его визит следующей фразой: «Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает».