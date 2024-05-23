Москвичам предсказали похолодание в конце мая

Синоптик Ильин предсказал похолодание до плюс 15-22 градусов в конце мая

В последний день весны, 31 мая, жителей столицы может ждать резкое похолодание. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

При этом в конце текущей и начале следующей недели жители Москвы еще будут наслаждаться теплом с температурой до плюс 23-28 градусов тепла. В последний день весны температура может начать колебаться у отметки плюс 15-22 градуса. Это практически на 10 градусов меньше, чем в текущие дни.

Первые дни июня также не будут жаркими. Не исключено, что 1 и 2 июня температура воздуха по области также не поднимется выше плюс 15-22 градусов. Это ненадолго: буквально с 3 июня столбики термометров снова начнут стремиться к показателям выше 20 градусов тепла.

Эксперт также не исключил вероятность аномально жаркого лета в Москве этим летом.

Ранее стало известно, что метеорологическое лето в столице началось 17 мая, раньше климатической нормы на девять дней.