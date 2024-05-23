Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 23 мая 2024Экономика

Москвичам предсказали похолодание в конце мая

Синоптик Ильин предсказал похолодание до плюс 15-22 градусов в конце мая

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В последний день весны, 31 мая, жителей столицы может ждать резкое похолодание. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

При этом в конце текущей и начале следующей недели жители Москвы еще будут наслаждаться теплом с температурой до плюс 23-28 градусов тепла. В последний день весны температура может начать колебаться у отметки плюс 15-22 градуса. Это практически на 10 градусов меньше, чем в текущие дни.

Первые дни июня также не будут жаркими. Не исключено, что 1 и 2 июня температура воздуха по области также не поднимется выше плюс 15-22 градусов. Это ненадолго: буквально с 3 июня столбики термометров снова начнут стремиться к показателям выше 20 градусов тепла.

Эксперт также не исключил вероятность аномально жаркого лета в Москве этим летом.

Ранее стало известно, что метеорологическое лето в столице началось 17 мая, раньше климатической нормы на девять дней.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

      Тайвань зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

      Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

      Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

      Суд арестовал еще двух фигурантов дела в отношении генерала-лейтенанта Шамарина

      Бывший муж Бузовой захотел купить новый дом

      Президент Болгарии призвал к решению конфликта на Украине дипломатией

      Захарова заявила о техническом предложении уточнить границу в Балтийском море

      Частный самолет с иностранцами на борту аварийно приземлился в российском городе

      Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила Канны с украшениями на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше