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14:35, 23 мая 2024Экономика

Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья

Росреестр: продажи новостроек в Москве упали на 14 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В январе-апреле 2024 года жители Москвы резко расхотели покупать новостройки — продажи этого типа жилья в столице упали на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводят в столичном управлении Росреестра, с ними ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, в указанный период было заключено 25,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). С учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 42 тысячи ДДУ — это почти на 5 процентов меньше, чем годом ранее.

В апреле 2024 года москвичи совершили 7900 сделок с новостройками — на 16 процентов меньше, чем во второй месяц весны в 2023-м. С учетом нежилой недвижимости показатель снизился еще больше — на 23 процента, до 12 тысяч ДДУ.

Ранее риелторы отметили, что цены на новостройки в Москве падают из-за недоступной для многих россиян ипотеки. Раньше примерно 30-40 процентов покупателей строящегося жилья вкладывали в него средства после продажи старых квартир. Теперь подобные операции осложнились — у людей не хватает средств на покупку жилья, спрос падает и тянет цены вниз, подчеркнули специалисты.

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      Нина Ташевская
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