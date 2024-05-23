На Байдена оказали давление с целью разрешить ВСУ бить по России оружием из США

NYT: Госдеп давит на Байдена, чтобы разрешить ВСУ бить по России оружием из США

Госдепартамент оказывает давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американским высокоточным оружием по российской территории. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Под руководством Госдепартамента сейчас внутри администрации [Байдена] идут энергичные дебаты по поводу ослабления запрета, что позволило бы украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским стартовым площадкам прямо за линией границы с Россией», — пишет издание.

Соответствующее предложение, выдвинутое госсекретарем США Энтони Блинкеном после своего официального визита в Киев, в данный момент рассматривается в Белом доме, указывает NYT.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием американского производства по России. Экс-чиновница сослалась на продвижение российских сил под Харьковом. По ее мнению, Украина могла бы предотвратить нынешнюю ситуацию, если бы получила разрешение от США на подобные действия.