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13:54, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине одобрили законопроект об ограничении доступа к реестру решений судов

Рада одобрила законопроект об ограничении доступа к реестру решений судов

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об ограничении доступа к реестру решений судов, включая дела по мобилизации. Об этом сообщила украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Telegram-канале.

«Поддержали в первом чтении законопроект "О предотвращении разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений"», — говорится в публикации. По ее словам, предлагается расширить информацию, которую нельзя разглашать в текстах судебных решений, открытых для общего доступа, то есть засекретить их.

Геращенко добавила, что проект был раскритикован правозащитниками. Как объяснила депутат, документ ограничивает доступ к данным, представляющим общественный интерес. В законопроекте предлагается дать судьям право по своему усмотрению изымать из судебных решений информацию, которая может повредить безопасности, отметила она.

Ранее Рада приняла законопроект, согласно которому военкоматы смогут штрафовать граждан без решения суда за неуведомление о получении новых документов или изменении места жительства. Документ позволяет штрафовать кого угодно, обращал внимание депутат Андрей Осадчук.

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      Кристина Есикова
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