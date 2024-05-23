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14:00, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине признали профессионализм российских военных

CNN: в Нацгвардии Украины признали профессионализм российских военных

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам комбрига украинской Нацгвардии Александра, который находится в на позициях в районе села Липцы Харьковской области, он столкнулся с профессиональными российскими солдатами.

«Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления», — заявил военнослужащий.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что контроль ВС России над Липцами позволит снабжать тыл под Харьковом. Основное продвижение российских войск фиксируется именно в районе Липцов.

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      Алевтина Запольская
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