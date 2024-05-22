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17:16, 22 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области объяснили значение контроля Липцов Россией

Ганчев: контроль ВС России над Липцами позволит снабжать тыл под Харьковом

Фото: Константин Михальчевский / «Лента.ру»

Контроль Вооруженных сил (ВС) России над населенным пунктом Липцы Харьковской области позволит снабжать тыл Российской армии под Харьковом. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.

«Полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова», — отметил Ганчев.

Глава ВГА Харьковской области объяснил, что основное продвижение российских военных в настоящее время фиксируется именно в районе Липцов, расположенных в 17 километрах от Харькова. Там же, по его словам, сейчас находится форпост ВСУ.

Ганчев также сообщал, что ВС России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов. Из них 36 находятся в Купянском районе.

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      Екатерина Грищенко
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