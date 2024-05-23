На Украине заявили об опасениях относительно переворота в Киеве

В ГУР Украины заявили, что опасаются попыток переворота в Киеве

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины считает, что в Киеве по-прежнему есть угроза операции «Майдан-3», целью которой якобы является переворот и свержение президента Владимира Зеленского. О подобных опасениях заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает ТАСС.

«Это многослойная операция. Она продолжается», — заявил Юсов, отвечая на вопрос об угрозе реализации «Майдана-3». По его словам, на сегодня данная операция не принесла никаких результатов.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о работе российских спецслужб на Украине над «Майданом-3», который, по его мнению, необходим для распространения панических настроений, уныния, разжигания конфликта между гражданскими и военными на Украине.

«Они четко понимают, что сугубо пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности», — заявил он.