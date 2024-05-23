На Украине заявили о резком ухудшении ситуации с электроснабжением

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением

На Украине в последнее время резко ухудшилась ситуация с электроснабжением. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает РИА Новости.

Как рассказал руководитель организации, в ближайшее время украинцам придется экономить электроэнергию. По данным Минэнерго республики, государство потеряло восемь гигаватт генерации, что превышает количество энергии, которое когда-то давала крупнейшая в регионе Запорожская атомная электростанция (АЭС).

Сообщается, что снизить мощность энергоблоков пришлось руководству Хмельницкой АЭС и Ровенской АЭС. Кроме того, из-за серьезных разрушений работать перестали Ладыжинская, Змиевская, Бурштынская и Трипольская тепловые электростанции. Особенно серьезная нехватка электроэнергии наблюдается в Харьковской и Днепропетровской областях.

Покрыть образовавшийся дефицит энергии пытаются импортом из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. При этом таких мер оказалось недостаточно. По словам гендиректора украинской энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, мощностей не хватает хронически. Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозирует, что для украинцев дефицит электроэнергии станет нормальным состоянием на следующие два года.

Ранее Кудрицкий допустил, что Украину зимой могут ожидать плановые отключения электроэнергии. Он подчеркнул, что зимой потребление электроэнергии увеличивается.