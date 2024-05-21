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23:55, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине допустили отключения света зимой

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий допустил плановые отключения электроэнергии зимой

Фото: Unsplash

Глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии в стране будут и зимой. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кудрицкий подчеркнул, что зимой потребление электроэнергии увеличивается.

«И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся», — допустил он.

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Ранее Кудрицкий допустил более масштабные отключения света летом. Он объяснил, что выработка электроэнергии будет значительно снижена из-за плановых работ на украинских атомных электростанциях.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о важности справедливых отключений света в стране. Он подчеркнул, что украинская энергосистема не справляется с объемами потребления даже с помощью импорта.

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      Марина Совина
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