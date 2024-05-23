Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 23 мая 2024Мир

Начались переговоры Путина и короля Бахрейна

Путин и король Бахрейна начали переговоры в узком формате

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, встреча лидеров государств проходит в узком формате в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Политики планируют обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное взаимодействие.

Кроме того, Путин и аль-Халифа затронут тему конфликтов в ближневосточном регионе, поскольку на данный момент Бахрейн является председателем в Лиге арабских государств (ЛАГ).

Уточняется, что после встречи в узком формате переговоры продолжаться в расширенном составе на рабочем завтраке, после которого состоится подписание совместных документов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна и наследным принцем страны Нассером. По его словам, встреча была очень теплой, а король признался, что очень уважает чеченский народ.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

      Депутат Рады предложил призывать украинцев с помощью лотереи

      Байден начал искать специалиста по мемам

      Раскрыта настоящая стоимость автомобиля жены арестованного замглавы Генштаба

      Прохор Шаляпин раскрыл секрет красоты Ольги Бузовой

      В Минфине высказались о сохранении налогового режима для самозанятых

      Серия взрывов повредила железнодорожные объекты в Харькове и области

      Землян призвали научиться жить на других планетах

      Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток

      Известная российская телеведущая рассказала о сложностях развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше