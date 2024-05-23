Начались переговоры Путина и короля Бахрейна

Путин и король Бахрейна начали переговоры в узком формате

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, встреча лидеров государств проходит в узком формате в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Политики планируют обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное взаимодействие.

Кроме того, Путин и аль-Халифа затронут тему конфликтов в ближневосточном регионе, поскольку на данный момент Бахрейн является председателем в Лиге арабских государств (ЛАГ).

Уточняется, что после встречи в узком формате переговоры продолжаться в расширенном составе на рабочем завтраке, после которого состоится подписание совместных документов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна и наследным принцем страны Нассером. По его словам, встреча была очень теплой, а король признался, что очень уважает чеченский народ.

