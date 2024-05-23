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22:01, 23 мая 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны России: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

Это уже четвертый беспилотный летательный аппарат за день, сбитый над регионом. «Двадцать третьего мая около 21.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее об атаке беспилотников заявили жители Татарстана. По их словам, беспилотники были замечены в небе над Нижнекамском. Перед этим над двумя нефтеперерабатывающими предприятиями региона прозвучал сигнал тревоги.

23 мая также сообщалось, что в Яковлевском городском округе Белгородской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате атаки оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Губернатор отметил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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