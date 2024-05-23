Нападавших на россиян подростков задержали

В Липецкой области полиция задержала нападавших на людей подростков

В Липецкой области полиция задержала нападавших на людей подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Во время мониторинга СМИ и социальных сетей силовики обнаружили видео, на которых несовершеннолетние провоцируют конфликты и участвуют в драках. Правоохранителям удалось установить личности и местонахождение всех участников событий. В результате подростки и их законные представители доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что Центр по борьбе с экстремизмом разыскивает чемпиона Липецкой области по боксу по подозрению в создании банды подростков, нападавшей на людей и вымогавшей у них деньги.