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13:42, 23 мая 2024Экономика

Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в РФ в январе-сентябре 2023-го

Фото: carolineandrade / Pixabay

По итогам января-сентября 2023 года самым продаваемым алкогольным напитком в крупных российских алкомаркетах стало пиво. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Platforma.

Исследование проводилось на основе сведений о транзакциях реальных людей в трех сетях алкомаркетов: «Ароматный мир», «Бристоль» и «Лион». По его итогам выяснилось, что в двух третях указанных выше сетей самым востребованным у покупателей алкогольным напитком стало пиво. Вино оказалось лидером по объемам продаж в рублях в одной сети алкомаркетов (ее название не раскрывается).

На втором месте по популярности оказались крепкие алкогольные напитки — водка, виски и бурбон. Тройку лидеров по объемам продаж в рублях замкнули джин, текила, ром и бренди, резюмировали аналитики.

Ранее в компании Platforma сообщили о резком росте продаж цветов и растений в крупных алкогольных сетях. Так, за первые девять месяцев 2023 года показатель увеличился на 139 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го. На этом фоне аналитики спрогнозировали сохранение тенденции диверсификации продаваемой в алкомаркетах продукции в среднесрочной перспективе.

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      Анатолий Акулов
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