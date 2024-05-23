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13:17, 23 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать цветы в алкомаркетах

Platforma: продажи цветов и растений в российских алкомаркетах выросли на 139 %

Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам января-сентября 2023 года продажи цветов и растений в крупных российских алкомаркетах выросли на 139 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщает РБК Вино со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Platforma.

В анализе использовались сведения о транзакциях реальных людей в трех сетях алкомаркетов: «Ароматный мир», «Бристоль», «Лион». По итогам исследования выяснилось, что продажи продукции из категории «цветы и растения» продемонстрировали самый значительный прирост.

На этом фоне эксперты Platforma спрогнозировали сохранение тренда на диверсификацию ассортимента алкомаркетов в среднесрочной перспективе. Как уточнили в компании, подобная стратегия алкосетей «не только увеличивает средний чек, но и привлекает дополнительных покупателей, не заинтересованных в алкоголе».

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила о намерении ведомства ввести ограничения на ввоз в Россию цветов из недружественных стран. Подобную инициативу прорабатывают совместно с Минэкономразвития, уточнила она. Речь идет о мерах таможенного-тарифного регулирования в этой отрасли, которые не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка.

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      Анатолий Акулов
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