В России захотели ограничить ввоз цветов из недружественных стран

Лут: Минсельхоз обсуждает вопрос ограничения импорта цветов из западных стран

Минсельхоз совместно с Минэкономразвития обсуждают возможность ввода ограничений на ввоз в Россию цветов из недружественных стран, преимущественно из западных государств. Об этом заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Лут уточнила, что речь идет о возможных мерах таможенного-тарифного регулирования в этой отрасли. Подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объемы производства.

«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — заключила она в ходе выступления на пленарной сессии в Госдуме.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов предложил обменивать российскую нефть на различные виды цветов из дружественных стран. Инициатива подразумевала возможность осуществлять бартерные сделки с партнерами из Кении, Эквадора и Колумбии. В этих странах он предложил приобретать тюльпаны, розы, нарциссы и гиацинты. По его словам, культурные растения из латиноамериканских и африканских государств не уступают по качеству нидерландским.

