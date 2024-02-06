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11:59, 6 февраля 2024Экономика

В России предложили обменивать нефть на цветы

Депутат Госдумы Гаврилов призвал обменивать нефть на цветы из Кении и Колумбии

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов предложил обменивать российскую нефть на тюльпаны и другие цветы из Кении, Эквадора и Колумбии. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил депутат, подобная бартерная схема позволит России выгодно приобретать цветы в больших объемах. Гаврилов добавил, что культурные растения из африканских и латиноамериканских стран ничем не уступают по качеству нидерландским.

Так, в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, по его мнению, выращивают лучшие в мире розы, а в Кении — тюльпаны, нарциссы и гиацинты. В свою очередь, ирисы и гвоздики можно закупать в Турции, Израиле и Испании. Все эти виды цветов Россия может приобретать в обмен на собственную нефть, заявил Гаврилов.

Кроме того, в среднесрочной перспективе Россия сама может стать крупным «цветочным хабом». Для этого у страны есть все необходимые ресурсы и возможности, добавил депутат. «Почва, климат, масштабы наших земель, наличие газа и удобрений позволяют выращивать и продавать не только тюльпаны, но и другие цветы», — заключил Гаврилов.

Ранее в российском Россельхознадзоре решили ограничить с 9 февраля импорт выращенных в Эквадоре гвоздик, которые поступали в РФ через страны Евросоюза, включая Нидерланды, Германию, Латвию и Литву. Причиной подобного решения стало выявление в эквадорских гвоздиках цветочного трипса (мелкое насекомое-вредитель культурных растений).

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