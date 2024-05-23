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12:02, 23 мая 2024Путешествия

Названа самая популярная у россиян курортная страна

Абхазия названа самой популярной курортной страной у россиян

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Абхазия заняла первое место по популярности у россиян среди всех курортных стран. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что количество бронирований в Абхазии в июне 2024 года превышает прошлогодние показатели в три раза. Она сместила с лидерской позиции Турцию, которая возглавляла рейтинги 2022 и 2023 годов.

Кроме того, в числе самых востребованных у соотечественников курортных стран эксперты назвали Таиланд, ОАЭ, Грецию, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзию и Мальдивы.

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В исследовании также говорится, что спрос россиян на пляжный отдых за границей в июне 2024 года вырос на 80 процентов по сравнению с 2023-м.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили, что летом 2024 года отечественные путешественники массово устремились в Турцию. Наиболее популярны у россиян Аланья, Кемер, Сиде, Белек и Анталья.

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      Марина Черняк
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