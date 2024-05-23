Названа цена самого дешевого жилья в популярной у россиян стране

Самое дешевое жилье в Дубае стоит 5,6 млн рублей

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одной из самых популярных локаций для покупки недвижимости среди россиян. Цены наиболее доступной недвижимости в этой стране «Ленте.ру» назвали эксперты агентства Ageeva Real Estate.

Самый дешевый объект в Дубае обойдется в 5,6 миллиона долларов. Чуть дороже можно купить жилье в Абу-Даби — наиболее доступная недвижимость здесь стоит шесть миллионов рублей. Минимальная цена жилья на рынке Шарджа составляет 9,3 миллиона рублей, в Рас-эль-Хайме цифра доходит до 10,1 миллиона рублей. Выше всего порог оказался в Аджмане — 14,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на жилье в Дубае с 2022 года. Сумма достигла шести миллиардов долларов.