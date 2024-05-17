Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:04, 17 мая 2024Экономика

Траты россиян на жилье в Дубае подсчитали

EU Tax Observatory: с 2022 года россияне потратили $6,3 млрд на жилье в Дубае

Фото: Amir Hanna / Unsplash

Граждане РФ потратили на недвижимость в Дубае более шести миллиардов долларов с начала специальной военной операции (СВО). Такие данные приводятся в докладе исследовательской лаборатории EU Tax Observatory Парижской школы экономики.

По подсчетам аналитиков, с 2022 года россияне потратили 2,4 миллиарда долларов на готовое жилье в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Еще 3,9 миллиарда долларов соотечественники вложили в объекты на этапе строительства — сделка предполагает внесение лишь первого платежа в размере 10-20 процентов.

Материалы по теме:
«Целый небоскреб смели за 30 секунд» Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
«Целый небоскреб смели за 30 секунд»Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
18 июля 2022
Старый сарай, ледники и древние цивилизации: как выглядят лучшие здания современности
Старый сарай, ледники и древние цивилизации:как выглядят лучшие здания современности
21 сентября 2022

До 2022 года недвижимость, купленная россиянами в Дубае, оценивалась в 3,7 миллиарда долларов. Больше граждан России в местное жилье инвестировали только индийцы и британцы. Опубликованные сведения, как подчеркивают авторы доклады, являются приблизительными и основаны на информации из различных источников, в том числе договоров аренды и коммунальных услуг.

Ранее стало известно о снижении спроса на жилье в Дубае. Как выяснили журналисты, приток российских средств в Дубай замедляется, так как ОАЭ уже впитали в себя большую часть выгоды от российских денег и вряд ли увидят новые крупные притоки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК ЕНОТ оказались на скамье подсудимых. В чем обвиняют воевавших в Донбассе добровольцев?

      На Западе назвали беспокоящим сотрудничество России и Китая из-за Украины

      Сестра Ким Чен Ына высказалась о поставках оружия КНДР в Россию

      В МИД заявили о недоверии России к НАТО

      Пожар на атакованном ВСУ нефтезаводе в Туапсе сняли на видео

      Траты россиян на жилье в Дубае подсчитали

      Женщина сделала заказ в популярной сети быстрого питания и неприятно удивилась

      СКР начал проверку из-за обнаружения в квартире мужчины без признаков жизни

      «Ростех» признал огромное количество проблем у оборонных заводов

      Появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше