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14:48, 23 мая 2024Экономика

Названо время прихода 40-градусной жары в Москву

Синоптик Шувалов: 40-градусная жара начнет приходить в столицу через 10-12 лет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жара до плюс 40 градусов может начать приходить в столицу в ближайшие 10-12 лет. Таким предположением с NEWS.ru поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, температура в последние 50 лет растет во всем мире «беспрецедентными темпами». При этом в Москве в наибольшей степени увеличиваются зимние показатели. Так, средняя январская температура за последние 30 лет повысилась практически на три градуса — примерно с минус 9 до минус 6 градусов.

Средняя температура в летний период тоже растет, но не так заметно, в пределах десятых долей градуса. Жара до плюс 40 градусов, наступление которой синоптик допустил в ближайшее десятилетие, вряд ли станет регулярной.

Член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян уточнил, что 40-градусная жара станет нормой в столице «где-нибудь в 2060 году, может быть, и в 2090-м».

Ранее синоптики центра «Фобос» заявили, что метеорологическое лето наступило в Москве 17 мая, на девять дней раньше срока. С этого дня средняя температура воздуха в столице пять дней подряд превышала отметку в 15 градусов Цельсия.

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      Мария Черкасова
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