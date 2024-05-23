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07:58, 23 мая 2024Экономика

Россияне назвали сроки достижения финансовой самостоятельности

«Росгосстрах»: 43 % россиян достигают финансовой самостоятельности к 23-25 годам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти половина (49 процентов) россиян начинают зарабатывать первые деньги в возрасте от 18 до 23 лет, а 43 процента граждан становятся полностью самостоятельными в финансовом плане к 23-25 годам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками СК «Росгосстрах» и Банка «Открытие» (итоги исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился во всех федеральных округах России в апреле 2024 года среди 1213 граждан в возрасте от 18 лет. По итогам исследования выяснилось, что раньше всех к финансовой независимости от родственников удалось прийти представителям поколения бэби-бумеров (1946-1964 годов рождения). К 23-25 годам более половины из них (55 процентов респондентов) смогли полностью обеспечивать собственные потребности, в то время у миллениалов 1961-1996 годах) как эта доля составила 47 процентов, а у поколения X (965-1980 годах) — 43 процента.

В то же время зумеры (1997-2012 годах) в большинстве своем до сих пор продолжают пользоваться помощью родителей. О своих регулярных обращениях к родственникам по поводу денег рассказали в общей сложности 67 процентов респондентов этой возрастной категории. При этом более половины их них (63 процента) признались, что их ежемесячный заработок составляет более 100 тысяч рублей.

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Раньше всех начали зарабатывать деньги представители поколения X. Более трети (34 процента) их них стали получать первые оклады еще до достижения совершеннолетия. Для сравнения, среди миллениалов доля таких людей составляет 30 процентов, среди зумеров — 24 процента, а среди бумеров — 17 процентов.

Наиболее ответственно подходят к своим финансам россияне поколения Х. Почти половина (44 процента) из них никогда не обращались в банки по поводу кредитов. У бумеров эта доля составила 33 процента, у миллениалов — 22 процента, а у зумеров — лишь 16 процентов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что почти половина (48 процентов) россиян предпочитает следить за собственными доходами и расходами через банковские приложения. В свою очередь, чуть менее трети (31 процент) граждан предпочитают держать подобную информацию в уме, а еще 19 процентов считают полезным пользоваться блокнотом для этих целей.

Кроме того, каждый десятый опрошенный (11 процентов) заявил о необходимости вести финансовый учет в Excel, а семь процентов используют для этих целей специальное приложение. Лишь у процента респондентов есть свой персональный банковский менеджер, который помогает им отслеживать движения денежных средств.

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      Анатолий Акулов
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