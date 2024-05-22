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09:52, 22 мая 2024Экономика

Россияне раскрыли главный способ отслеживания своих расходов

«Известия»: 48 % россиян контролируют расходы при помощи банковских приложений

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Главным способом отслеживания собственных доходов и расходов у россиян является использование банковских приложений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «СберСтрахования жизни» и сервиса «Работа.ру».

О таком способе контроля за своими финансами рассказали в общей сложности 48 процентов опрошенных россиян. Еще 31 процент респондентов заявили о способности держать всю информацию о доходах и расходах в уме. В свою очередь, 19 процентов граждан записывают все данные о движении денежных средств в блокноте.

Каждый десятый опрошенный (11 процентов) заявил о необходимости вести финансовый учет в Excel, а семь процентов используют для этих целей специальное приложение. Только у одного процента россиян есть персональный банковский менеджер для отслеживания собственных доходов и расходов. При этом почти каждый пятый (18 процентов) респондент признался, что не видит необходимости в использовании каких-либо инструментов для ведения финансового учета.

Ранее кандидат экономических наук Екатерина Федюкович заявила, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России не приведет к всеобщему росту зарплат граждан. Он объяснил это тем, что часть прибавки неизбежно съест инфляция еще до того, как россияне начнут получать увеличенный доход. Кроме того, рост МРОТ в стране, по ее мнению, станет дополнительной нагрузкой на бюджет страны. Для компенсации допрасходов федерального бюджета власти могут пойти на повышение налогов, допустила аналитик.

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      Анатолий Акулов
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