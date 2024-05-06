Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:23, 6 мая 2024Экономика

Шансы на повышение зарплат в России оценили

Аналитик Федюкович: повышение МРОТ не приведет к всеобщему росту зарплат россиян

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплат россиян. Шансы на увеличение доходов граждан в беседе с RuNews24 оценила эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

По ее словам, часть прибавки съест инфляция, причем произойдет это еще до того, как граждане начнут получать увеличенный доход. Однако рост МРОТ повлияет на размер пособий и социальных выплат.

Материалы по теме:
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду. Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду.Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
10 марта 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Аналитик также объяснила, что рост МРОТ станет дополнительной нагрузкой на бюджет страны. Для компенсации этих дополнительных расходов власти могут начать повышать налоги или осуществлять заимствования. «Хотя, возможно, ожидаемое повышение подоходного налога все компенсирует. Но тут нужны расчеты, а не предположения», — подчеркнула Федюкович.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер МРОТ до 30 тысяч рублей. Авторы инициативы подчеркнули, что необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения в связи с антироссийскими санкциями. В первую очередь следует установить МРОТ, который обеспечит приемлемый уровень жизни как работника, так и его детей.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отреагировали на поручение Путина провести ядерные учения

      Пушков обвинил Макрона в лицемерии

      В Британии прокомментировали последствия ввода западных войск на Украину

      В Госдепе высказались о перемирии между Израилем и ХАМАС

      Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением НАТО

      Си Цзиньпин напомнил европейцам о непричастности Китая к кризису на Украине

      Губернатор Воронежской области обвинил «Зенит» в затягивании времени

      Во Франции прошла очередная свадьба года. Как торжество английского миллиардера затмило свадьбы мировых звезд?

      Женщина завернула в фольгу четырех младенцев и заморозила их в холодильнике

      Израиль обвинил ХАМАС в попытке выставить страну срывающей сделку стороной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше