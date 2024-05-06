Шансы на повышение зарплат в России оценили

Аналитик Федюкович: повышение МРОТ не приведет к всеобщему росту зарплат россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплат россиян. Шансы на увеличение доходов граждан в беседе с RuNews24 оценила эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

По ее словам, часть прибавки съест инфляция, причем произойдет это еще до того, как граждане начнут получать увеличенный доход. Однако рост МРОТ повлияет на размер пособий и социальных выплат.

Аналитик также объяснила, что рост МРОТ станет дополнительной нагрузкой на бюджет страны. Для компенсации этих дополнительных расходов власти могут начать повышать налоги или осуществлять заимствования. «Хотя, возможно, ожидаемое повышение подоходного налога все компенсирует. Но тут нужны расчеты, а не предположения», — подчеркнула Федюкович.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер МРОТ до 30 тысяч рублей. Авторы инициативы подчеркнули, что необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения в связи с антироссийскими санкциями. В первую очередь следует установить МРОТ, который обеспечит приемлемый уровень жизни как работника, так и его детей.