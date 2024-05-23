Небензя заявил об отсутствии у Германии морального права упоминать геноцид

Небензя: у ФРГ нет права упоминать геноцид, кроме контекста своих преступлений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Германии нет морального права упоминать где-либо термин «геноцид», кроме контекста своих собственных преступлений. Его слова приводит РИА Новости.

«Убеждены, что у Германии нет никакого морального права даже упоминать термин "геноцид" по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений», — таким образом Небензя отреагировал на принятие скандальной резолюции Генассамблеей ООН о «геноциде в Сребренице» за авторством ФРГ и Руанды.

В проекте резолюции говорится, что Генассамблея провозглашает 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и осуждает «любые попытки отрицания геноцида в Сребренице как исторического события».

За документ проголосовали 84 страны, 68 воздержались. Против резолюции выступили Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, ДРК, Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея, Венгрия.