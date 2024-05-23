Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 23 мая 2024Силовые структуры

Неизвестные пытались взорвать предпринимателя в российском городе

Во Владивостоке неизвестные пытались взорвать предпринимателя в его машине

Кадр: Telegram-канал «112»

Неизвестные пытались взорвать 53-летнего предпринимателя во Владивостоке, мужчина не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло днем в четверг, 23 мая, на Русской улице. Местный бизнесмен подходил к своему автомобилю Nissan Х-Trail и споткнулся о камень, из-под которого торчали провода. Он услышал громкий хлопок и позвонил в полицию.

На месте происшествия работают экстренные службы и силовые структуры. Сам предприниматель не пострадал, а у его машины помяло обе правые двери и оторвало бампера.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и 105 («Покушение на убийство общеопасным способом») УК РФ. По данным РЕН ТВ, расследование дела находится на контроле у прокуратуры, а самодельное взрывное устройство, заложенное под авто, предварительно было изготовлено на основе селитры.

Ранее в Петербурге безработный местный житель взорвал банкомат самодельной гранатой, но ушел с пустыми руками.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Раскрыта возможная опасность добавок омега-3 жирных кислот

      Главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане

      Посол при НАТО призвала разрешить Киеву выбирать цели для западного оружия

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше