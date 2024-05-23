Неизвестные пытались взорвать предпринимателя в российском городе

Во Владивостоке неизвестные пытались взорвать предпринимателя в его машине

Неизвестные пытались взорвать 53-летнего предпринимателя во Владивостоке, мужчина не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло днем в четверг, 23 мая, на Русской улице. Местный бизнесмен подходил к своему автомобилю Nissan Х-Trail и споткнулся о камень, из-под которого торчали провода. Он услышал громкий хлопок и позвонил в полицию.

На месте происшествия работают экстренные службы и силовые структуры. Сам предприниматель не пострадал, а у его машины помяло обе правые двери и оторвало бампера.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и 105 («Покушение на убийство общеопасным способом») УК РФ. По данным РЕН ТВ, расследование дела находится на контроле у прокуратуры, а самодельное взрывное устройство, заложенное под авто, предварительно было изготовлено на основе селитры.

Ранее в Петербурге безработный местный житель взорвал банкомат самодельной гранатой, но ушел с пустыми руками.