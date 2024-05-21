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10:06, 21 мая 2024Силовые структуры

Безработный россиянин взорвал банкомат и ушел с пустыми руками

В Петербурге мужчина взорвал банкомат самодельной гранатой, но ушел ни с чем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге безработный местный житель взорвал банкомат самодельной гранатой, но ушел с пустыми руками. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на некий источник.

Инцидент произошел ночью 20 мая в отделении банка на Павловском шоссе. Тогда мужчина попытался похитить деньги из банкомата. В результате взрыва пострадали два банкомата, но ни один из них так и не раскрылся. По словам источника РЕН-ТВ, из-за подрыва никто не пострадал и все деньги на месте.

По данным канала, подозреваемого задержали спустя несколько часов. При обыске у него обнаружили полкилограмма взрывчатки, которую он мог использовать для изготовления подрывного устройства. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омске следователи возбудили уголовное дело из-за попытки вскрыть банкомат, в котором было более 1,5 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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