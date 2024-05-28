Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:44, 28 мая 2024Силовые структуры

В квартире взорвавшего банкомат безработного россиянина прошли обыски

В Петербурге у безработного мужчины, взорвавшего банкомат, нашли взрывчатку
Начало событий в новости Безработный россиянин взорвал банкомат и ушел с пустыми руками

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, в квартире безработного 38-летнего жителя Шушар, который взорвал банкомат на Павловском шоссе Пушкина, обнаружили взрывчатые вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, в квартире обнаружили и изъяли вещество желтого цвета и фрагменты подрывного устройства. Все найденное было отправлено на экспертизу. В результате установлено, что это пластичное взрывчатое вещество массой более 800 грамм, а фрагменты устройства — взрыватель ручных осколочных гранат.

27 мая в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мера пресечения фигуранту оставлена прежней. Следствие продолжается.

Сам инцидент произошел ночью 20 мая. Тогда безработный местный житель взорвал банкомат самодельной гранатой, но ушел с пустыми руками. В результате взрыва повреждения получили два банкомата, но ни один из них так и не раскрылся. По словам источника РЕН-ТВ, из-за подрыва никто не пострадал и все деньги на месте.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Это знают президент и военные». Песков высказался об ответе на случай разрешения Запада бить по России

      Россиянина заставили через суд вынести мусор

      Лукашенко рассказал о поэтическом прошлом

      Израильские танки дошли до центра Рафаха

      Милей признал собственное профанство и назначил премьером опытного политика

      Россиянам раскрыли курортную страну с самыми дешевыми трехзвездочными отелями

      Мужчина прыгнул на косатку, прослыл идиотом и лишился 55 тысяч рублей

      Еще одна пара российских фигуристов захотела сменить спортивное гражданство

      Пресечена новая атака ВСУ на российский регион

      Назван возможный регион применения химического оружия ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше