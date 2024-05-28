В квартире взорвавшего банкомат безработного россиянина прошли обыски

В Петербурге у безработного мужчины, взорвавшего банкомат, нашли взрывчатку

В Санкт-Петербурге, в квартире безработного 38-летнего жителя Шушар, который взорвал банкомат на Павловском шоссе Пушкина, обнаружили взрывчатые вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, в квартире обнаружили и изъяли вещество желтого цвета и фрагменты подрывного устройства. Все найденное было отправлено на экспертизу. В результате установлено, что это пластичное взрывчатое вещество массой более 800 грамм, а фрагменты устройства — взрыватель ручных осколочных гранат.

27 мая в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мера пресечения фигуранту оставлена прежней. Следствие продолжается.

Сам инцидент произошел ночью 20 мая. Тогда безработный местный житель взорвал банкомат самодельной гранатой, но ушел с пустыми руками. В результате взрыва повреждения получили два банкомата, но ни один из них так и не раскрылся. По словам источника РЕН-ТВ, из-за подрыва никто не пострадал и все деньги на месте.