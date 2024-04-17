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10:31, 17 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе взорвали банкомат ради хищения миллионов

В Омске взорвали банкомат ради хищения более 1,5 миллиона рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Омске следователи возбудили уголовное дело из-за попытки вскрыть банкомат, в котором было более 1,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело завели по статьям 30, 158 («Покушение на кражу») УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают мужчину, который это совершил.

Около 8:30 по местному времени в полицию сообщили о повреждении банкомата, который находится на первом этаже многоэтажного дома на улице Краснознаменной. В результате происшествия никто не пострадал. На кадрах очевидцев видно, что в здании выбило стекло, а банкомат полностью разбит.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области троих жителей Среднего Урала осудят за попытку взорвать банкомат и украсть из него 1,3 миллиона рублей.

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      Варвара Митина
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