В российском городе взорвали банкомат ради хищения миллионов

В Омске взорвали банкомат ради хищения более 1,5 миллиона рублей

В Омске следователи возбудили уголовное дело из-за попытки вскрыть банкомат, в котором было более 1,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело завели по статьям 30, 158 («Покушение на кражу») УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают мужчину, который это совершил.

Около 8:30 по местному времени в полицию сообщили о повреждении банкомата, который находится на первом этаже многоэтажного дома на улице Краснознаменной. В результате происшествия никто не пострадал. На кадрах очевидцев видно, что в здании выбило стекло, а банкомат полностью разбит.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области троих жителей Среднего Урала осудят за попытку взорвать банкомат и украсть из него 1,3 миллиона рублей.

