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22:14, 23 мая 2024Мир

Нидерланды озвучили сумму нового пакета помощи для Украины

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды закупят технику для Украины на $175 млн

Фото: Dirk Waem / Global Look Press

Нидерланды закупят технику для Украины на 175 миллионов долларов. Такую сумму озвучила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети Х (бывшая Twitter).

Этот пакет помощи поступит через Международный фонд для Украины (IFU), софинансируемый Нидерландами. Министр подчеркнула, что Вооруженным силам республики (ВСУ) необходимы большие ресурсы для воздушной и морской обороны.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил, что финансирование Украины не соответствует интересам США. Он отметил, что у администрации президента США Джо Байдена нет четкого видения самого конфликта, а также путей его урегулирования.

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      Александра Синицына
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