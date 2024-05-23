В США заявили о несоответствии финансирования Украины американским интересам

Сенатор Вэнс: финансирование Украины не соответствует интересам самих США

Финансирование Киева не соответствует интересам самих США, а сам конфликт на Украине развивается не в пользу Вашингтона. Об этом заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, пишет Reuters.

«Я не думаю, что продолжение финансирование бесконечной войны на Украине отвечает интересам Америки», — рассказал политик в ходе своего выступления на мероприятии в Quincy Institute, посвященном проблеме военной помощи Киеву и Тель-Авиву.

Вэнс также отметил, что у администрации президента США Джо Байдена нет четкого видения самого конфликта, а также путей его урегулирования.

Ранее сенатор Вэнс заявил, что, несмотря на одобрение пакета помощи Украине, США показали Европе, что не будут бесконечно выделять средства. «Мы смогли ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может бесконечно выписывать чеки с открытой суммой», — заявил политик.