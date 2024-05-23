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14:21, 23 мая 2024Наука и техника

Носитель гиперзвуковых «Цирконов» провел учения по ПВО

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по ПВО в Атлантике

Кадр: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота, который несет гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Атлантическом океане. Об этом сообщили в Минобороны России.

Моряки, выполняющие задачи дальнего похода, отработали защиту отряда кораблей Северного флота от средств воздушного нападения условного противника.

«Корабельное учение по отражению налета авиации и противокорабельных ракет условного противника было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей», — говорится в сообщении.

В тренировочный комплекс завели три цели, которые подлетали с разных высот и различных направлений. Цели условно поразили зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», артиллерийской установкой А-192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

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Отмечается, что расчет командного пункта ПВО выполнил ряд контрольных нормативов, а личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и огневого поражения осуществил выдачу и прием целеуказания, а также отработал алгоритм применения оружия самообороны фрегата.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу заявил, что недавно вошедший в строй Военно-морского флота России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей.

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      Даниил Иринин
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