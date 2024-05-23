В российском регионе бензин с каждой десятой заправки оказался опасным

Роскачество обнаружило опасный бензин на 9 процентах АЗС во Владимирской области

Проверка автомобильного топлива на АЗС во Владимирской области показала, проведенная Роскачеством, показала, что почти на каждой десятой (9 процентов) точке в бензине было превышено содержание серы. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Такое топливо опасно тем, что сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. При этом, как отмечается в материале, превышение оказалось очень серьезным, в одном из образов топлива содержание серы оказалось выше нормы в 536 раз.

Регион для проверки был выявлен из-за большого количества жалоб. Однако анализы не показали никаких других нарушений, таких как несоответствие октанового числа заявленному классу, наличие воды или механических примесей.

Проблема наблюдается в первую очередь на несетевых заправках и на АЗС региональной сети «Магистраль эконом». Также оказалось, что предоставленные сетью документы на поставку нефтепродуктов недействительны, а бензин для нее был произведен неустановленными лицами. Соответствующая информация направлена в правоохранительные органы. В Роскачестве отметили, что чаще всего бензин с нарушениями требований по составу стоит дешевле.

Ранее Роскачество проверило популярные марки творога с жирностью пять процентов. В некоторых из них была найдена микробная трансглютаминаза, так называемый мясной клей, который с 2020 года запрещен для применения в пищевой промышленности.