В российском твороге нашли «мясной клей»

Роскачество сообщило о наличии «мясного клея» в некоторых марках творога

Специалисты Роскачества проверили популярные марки творога с жирностью пять процентов и обнаружили в некоторых из них микробную трансглютаминазу, так называемый «мясной клей» — фермент, который с 2020 года запрещен для применения в пищевой промышленности. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Исследования проводились по 77 показателям. Для них были образцы 20 марок российского производства и один — белорусского. Фермент, который могут использовать для ускорения процесса производства, нашли в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева».