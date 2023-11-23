В российских пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку, сальмонеллу и листерию

В пельменях, продаваемых в России, обнаружили кишечную палочку, листерию и сальмонеллу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

«В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции "ВкусВилл" обнаружены листерии, а в продукции ТМ "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория", "Тураково" нашли сальмонеллы», — говорится в сообщении.

В 14 торговых марках пельменей были также найдены ингредиенты, не заявленные в составе. Так, в пельменях под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar обнаружили не указанное в составе мясо птицы. Некоторые производители не указывали в составе крахмал, клетчатку, камедь, а также коллагеновый животный белок, которые были обнаружены в пельменях.

Ранее стало известно об отравлении 11 человек, у которых обнаружили кишечную инфекцию после посещения ресторана в Санкт-Петербурге. У восьми из них по результатам лабораторных исследований была выявлена сальмонелла.