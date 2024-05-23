Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане

Опубликовано новое видео из атакованного беспилотниками Татарстана

Опубликовано новое видео из атакованного беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Татарстана. Ролик разместил Telegram-канал Mash Iptash.

На частично заблюренных — вероятно, с целью избежать геолокации места записи — кадрах видно дым в небе над лесополосой.

«ПВО (противовоздушная оборона — прим. Ленты.ру) сработала. Беспилотник взорвали», — комментирует мужской голос за кадром.

23 марта Татарстан был атакован беспилотниками. О БПЛА заявили жители Нижнекамска. Позднее об уничтожении дрона сообщил глава Елабуги Рустем Нуриев. Помимо этого, об уничтожении дрона в Татарстане проинформировало Минобороны, не уточнив, над каким районом республики был перехвачен летательный аппарат.