Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане
Опубликовано новое видео из атакованного беспилотниками Татарстана
Опубликовано новое видео из атакованного беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Татарстана. Ролик разместил Telegram-канал Mash Iptash.
На частично заблюренных — вероятно, с целью избежать геолокации места записи — кадрах видно дым в небе над лесополосой.
«ПВО (противовоздушная оборона — прим. Ленты.ру) сработала. Беспилотник взорвали», — комментирует мужской голос за кадром.
23 марта Татарстан был атакован беспилотниками. О БПЛА заявили жители Нижнекамска. Позднее об уничтожении дрона сообщил глава Елабуги Рустем Нуриев. Помимо этого, об уничтожении дрона в Татарстане проинформировало Минобороны, не уточнив, над каким районом республики был перехвачен летательный аппарат.