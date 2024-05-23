Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

DM: британец поскользнулся на луже в отеле Ямайки, сломал ногу и не выжил

Британский турист приехал в роскошный отель на Ямайке, сломал там ногу и не выжил. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

66-летний отец четырех детей Марк Твиди отправился в отпуск мечты с женой Хелен. Они остановились в пятизвездочном отеле Couples Sans Souci, номер в котором стоит тысячу фунтов стерлингов (около 114,7 тысячи рублей) за ночь.

Во время отдыха глава семейства поскользнулся на луже воды, которая вытекла из кондиционера в номере, и получил травму, потребовавшую хирургического вмешательства. Послеоперационные осложнения привели к полиорганной недостаточности, и спасти мужчину не удалось.

Как пишет издание, теперь вдова Твиди борется за возмещение ущерба в размере до 1 миллиона фунтов стерлингов (около 114,7 миллиона рублей) от компании, через которую они с супругом забронировали отпуск. Тем временем ее представители отрицают свою вину в трагедии.

В марте британский турист прыгнул с моста в Австралии ради развлечения, поскользнулся и не выжил. Мужчина ударился головой о воду, после чего не смог выплыть.

