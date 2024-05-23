Пара с разницей в возрасте 34 года рассказала об отношениях

64-летний мужчина и 31-летняя женщина из США рассказали о счастливом браке

В США мужчина женился на женщине младше его на 34 года и нашел в этом браке свое счастье. Об этом пишет Daily Mail.

64-летний Ванн Торнтон встретил 31-летнюю Кортни, когда ей было всего 22 года. К тому времени у Торнтона уже было четверо детей и трое внуков. Поводом для их общения стала совместная работа. Торнтон, учитель музыки на пенсии, помогал Кортни, которая работает фотографом, искать музыкантов для ее проекта. Постепенно рабочее общение переросло в личное, у них начался роман. Большая разница в возрасте не стала препятствием для любви, и через четыре года после первой встречи пара поженилась.

После девяти лет вместе они рассказали, что по-прежнему счастливы. Внуки Торнтона в шутку называют Кортни «бабулей», что ее нисколько не смущает. Женщина не хочет иметь собственных детей, а общение с внуками мужа приносит ей радость. Все родственники мужа сразу приняли ее и находятся с ней в добрых отношениях.

Торнтон говорит, что никогда не мечтал о молодой жене и никому не советует искать партнера с такой большой разницей в возрасте, потому что в таких обстоятельствах сложно найти общие интересы. При этом их с Кортни объединила общая любовь к музыке: они оба любят Бейонсе и Тейлор Свифт. Кроме того, пара обожает ситкомы и фильмы из шестидесятых.

По словам Торнтона, в обществе принято считать, что с возрастом секс становится хуже, но это «не обязательно так». В их случае, как говорит мужчина, с сексуальной жизнью все отлично. Он также утверждает, что за девять лет он и Кортни ни разу по-настоящему не ругались.

«Это не значит, что мы не расстраиваем друг друга, но у нас никогда не было ничего хуже напряженной дискуссии. Сегодня нам вместе еще лучше, чем когда мы встретились. Сегодня я люблю ее больше, чем когда ложился спать вчера», — признался мужчина.

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