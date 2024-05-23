Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:33, 23 мая 2024Из жизни

Пара с разницей в возрасте 34 года рассказала об отношениях

64-летний мужчина и 31-летняя женщина из США рассказали о счастливом браке

Фото: @vann.thornton

В США мужчина женился на женщине младше его на 34 года и нашел в этом браке свое счастье. Об этом пишет Daily Mail.

64-летний Ванн Торнтон встретил 31-летнюю Кортни, когда ей было всего 22 года. К тому времени у Торнтона уже было четверо детей и трое внуков. Поводом для их общения стала совместная работа. Торнтон, учитель музыки на пенсии, помогал Кортни, которая работает фотографом, искать музыкантов для ее проекта. Постепенно рабочее общение переросло в личное, у них начался роман. Большая разница в возрасте не стала препятствием для любви, и через четыре года после первой встречи пара поженилась.

Материалы по теме:
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

После девяти лет вместе они рассказали, что по-прежнему счастливы. Внуки Торнтона в шутку называют Кортни «бабулей», что ее нисколько не смущает. Женщина не хочет иметь собственных детей, а общение с внуками мужа приносит ей радость. Все родственники мужа сразу приняли ее и находятся с ней в добрых отношениях.

Торнтон говорит, что никогда не мечтал о молодой жене и никому не советует искать партнера с такой большой разницей в возрасте, потому что в таких обстоятельствах сложно найти общие интересы. При этом их с Кортни объединила общая любовь к музыке: они оба любят Бейонсе и Тейлор Свифт. Кроме того, пара обожает ситкомы и фильмы из шестидесятых.

По словам Торнтона, в обществе принято считать, что с возрастом секс становится хуже, но это «не обязательно так». В их случае, как говорит мужчина, с сексуальной жизнью все отлично. Он также утверждает, что за девять лет он и Кортни ни разу по-настоящему не ругались.

«Это не значит, что мы не расстраиваем друг друга, но у нас никогда не было ничего хуже напряженной дискуссии. Сегодня нам вместе еще лучше, чем когда мы встретились. Сегодня я люблю ее больше, чем когда ложился спать вчера», — признался мужчина.

Ранее женщина из Индонезии случайно узнала, что посетила свадьбу будущего мужа в детстве. Она выяснила это, когда листала его свадебный альбом и нашла там себя.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ допустили территориальные уступки ради мира с Россией

      Орбан призвал к переговорам России и США для урегулирования конфликта на Украине

      В российском зоопарке показали хорька-стилиста

      Киев запланировал получить от МВФ еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи

      Россиянам раскрыли способы купить квартиру без проблем

      Путин разрешил изымать американское имущество. Так Россия хочет компенсировать ущерб от санкций

      Уехавший из России комик назвал минус интервью Дудя

      Возможный ущерб США от изъятия активов в России оценили

      Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

      Доказано замедление старения мозга из-за полезного питания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше