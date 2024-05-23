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12:19, 23 мая 2024Россия

Песков рассказал о ближайшем графике Путина

Песков: Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В ближайшее время, в четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин проведет несколько рабочих совещаний. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Более конкретной информации о графике главы государства его пресс-секретарь не привел.

Также Песков прокомментировал последние задержания среди руководства Министерства обороны. По его словам, они являются частью постоянно ведущейся правоохранителями работы.

Он отметил, что речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — добавил представитель Кремля.

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      Игорь Дмитров
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