Песков рассказал о ближайшем графике Путина

Песков: Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний

В ближайшее время, в четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин проведет несколько рабочих совещаний. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Более конкретной информации о графике главы государства его пресс-секретарь не привел.

Также Песков прокомментировал последние задержания среди руководства Министерства обороны. По его словам, они являются частью постоянно ведущейся правоохранителями работы.

Он отметил, что речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — добавил представитель Кремля.