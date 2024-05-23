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12:05, 23 мая 2024Россия

Песков заявил о невозможности изменить ход спецоперации

Песков: никакие вооружения не позволят изменить ход спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ход специальной военной операции (СВО) на Украине изменить невозможно. О этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Специальная военная операция продолжается, наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверное, все, что можно сказать», — сказал он.

В ответ на вопрос, как в Кремле оценивают наступление Вооруженных сил (ВС) России, пресс-секретарь президента заявил, что любое оружие, которое поступает на Украину, никак не сможет поменять ход спецоперации.

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Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе продвигается линия фронта, а ВС России занимают выгодные позиции для дальнейшего наступления. По его информации, Вооруженные сил Украины пытаются любой ценой сдержать продвижение ВС России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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