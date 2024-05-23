Силовые структуры
Подозреваемого в попытке диверсии на российском аэродроме взяли под стражу
В Петербурге суд взял под стражу подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу жителя, подозреваемого в покушении на диверсию. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
По ее данным, мужчину задержали в Петрозаводске с болторезом, канистрой бензина и охотничьими спичками, когда он направлялся к аэродрому «Бесовец». Там он планировал выполнить задание неустановленного лица, которое во время переписки предложило ему заработать на поджоге объектов инфраструктуры.
Мужчина пробудет в СИЗО до 21 июля. Известно, что ранее он был судим за уничтожение имущества путем поджога, а освободился в феврале.
Ранее сообщалось, что суд в Москве дал 25 лет бармену за госизмену и диверсии на железной дороге.