Подозреваемого в попытке диверсии на российском аэродроме взяли под стражу

В Петербурге суд взял под стражу подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу жителя, подозреваемого в покушении на диверсию. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее данным, мужчину задержали в Петрозаводске с болторезом, канистрой бензина и охотничьими спичками, когда он направлялся к аэродрому «Бесовец». Там он планировал выполнить задание неустановленного лица, которое во время переписки предложило ему заработать на поджоге объектов инфраструктуры.

Мужчина пробудет в СИЗО до 21 июля. Известно, что ранее он был судим за уничтожение имущества путем поджога, а освободился в феврале.

Ранее сообщалось, что суд в Москве дал 25 лет бармену за госизмену и диверсии на железной дороге.