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15:27, 23 мая 2024Силовые структуры

Российского бармена приговорили к 25 годам за госизмену и попытку теракта

Суд в Москве дал 25 лет бармену за госизмену и диверсии на железной дороге
Начало событий в новости Российского бармена осудят за госизмену и попытку теракта

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Москве огласил приговор в отношении бармена одного из подмосковных ресторанов Владимира Малины, которого обвинили в государственной измене и попытке совершения теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным и приговорили к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

По данным РИА Новости, в ходе прений сторон государственный обвинитель запрашивал для бармена 28 лет колонии.

Владимир Малина был задержан летом 2023 года после поджога релейного шкафа на железной дороге в Наро-Фоминске. Изначально в отношении него возбудили уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ, однако позже к этим статьям прибавились еще несколько.

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      Олеся Мицкевич
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