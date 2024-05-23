Российского бармена приговорили к 25 годам за госизмену и попытку теракта

Суд в Москве дал 25 лет бармену за госизмену и диверсии на железной дороге

Второй Западный окружной военный суд в Москве огласил приговор в отношении бармена одного из подмосковных ресторанов Владимира Малины, которого обвинили в государственной измене и попытке совершения теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным и приговорили к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

По данным РИА Новости, в ходе прений сторон государственный обвинитель запрашивал для бармена 28 лет колонии.

Владимир Малина был задержан летом 2023 года после поджога релейного шкафа на железной дороге в Наро-Фоминске. Изначально в отношении него возбудили уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ, однако позже к этим статьям прибавились еще несколько.

